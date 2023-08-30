أول تحرك فرنسي بعد سيطرة عسكريين على الحكم في الجابون

أعلنت شركة التعدين الفرنسية "إيراميت"، اليوم الأربعاء، تعليق كل عملياتها في الجابون؛ بعد انقلاب قادة الجيش.

وتتواجد شركة التعدين الفرنسية "إيراميت" في الجابون منذ عام 1953.

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة؛ بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

ومن جهته، أعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير “علي بونجو” غير معلوم؛ وذلك بعد الانقلاب العسكري في العاصمة ليبرفيل.