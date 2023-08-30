ريم مصطفى تشارك كواليس تصوير فيلم أهل الكهف

شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة، عبر “ستوري” حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ريم مصطفى، من كواليس تصوير فيلم أهل الكهف، بـ لوك مختلف، وشعر بني طويل، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها.

ريم مصطفى تستأنف تصوير فيلم أهل الكهف

تستأنف الفنانة ريم مصطفى تصوير باقي مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" والذي يشاركها بطولته الفنان خالد النبوي إلى جانب عدد آخر من الفنانين والنجوم.

آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى السينمائية هو فيلم "العنكبوت"، بطولة الفنان أحمد السقا، ومنى زكي، والفنان ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

شاركت الفنانة ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "سره الباتع" الذي عُرض خلال السباق الرمضاني السابق لعام 2023، والذي شاركها بطولته الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد السعدني إلى جانب فنانين آخرين، والعمل كان من إخراج خالد يوسف وقد شهد انتقادات كثيرة عقب عرضه.