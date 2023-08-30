ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

كشف الفنان هشام عباس، عن أعماله الفنية المقبلة، والتي يحضر لها في الوقت الحالي، كما تطرق إلى كواليس مشاركته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بدورته الـ31، المقامة حاليا.

وقال هشام عباس، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إن قلعة صلاح الدين الأيوبي مكان تاريخي مهم، ويتناسب مع الأحداث الفنية، ويتسع للعديد من المهرجانات الفنية.

وأضاف هشام عباس، أنه يقوم حاليًا بالتحضير لألبوم غنائي جديد، وانتهى من تسجيل 5 أغاني جديدة، مشيرًا إلى أنه يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم: عزيز الشافعي، حسن دنيا، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، والموزع أسامة عبدالهادي.

هشام عباس

ومن ناحية.. أخرى كشف الفنان هشام عباس عن استعداده لطرح أولى أغنيات العام الجديد بالتعاون مع الموزع الموسيقي حميد الشاعري.

وكشف هشام عباس خلال حلوله ضيفا على الإعلامية جيهان عبدالله فى إذاعة نجوم FM تفاصيل أغنيته الجديدة ، مؤكدا أنها تحمل اسم “مفيش أخبار”، ويتم الانتهاء حاليًا من عمل المكساج الخاص بها؛ استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع صديق عمره حميد الشاعري.

وحل هشام عباس ضيفا على الإعلامية جيهان عبدالله بصحبة كلا من أكرم حسني وحميد الشاعري للحديث عن أحدث أغانيهم السهر والانبساط والتى تم طرحها ليلة رأس السنة الجديدة.

و احتلت أغنية “السهر والانبساط” لـ أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس تريند منصة “يوتيوب”، وظلت في قائمة أفضل 10 أغانٍ منذ انطلاقها وحتى الآن. وهذه ليست المرة الأولي الذي يفاجئنا الفنان أكرم حسني بتوليفة غير متوقعة بعد "لو كنت" مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وتعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية "اللي" التي لا تزال في قوائم أكثر الأغاني استماعا على منصات المزيكا.