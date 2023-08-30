إلغاء الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا ومغادرة قواتها.. 3 قرارات جديدة من النيجر

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا التي أجرتها حكومة الرئيس محمد بازوم وما قبلها من حكومات.

كما أفادت وسائل إعلامية، أن المجلس العسكري في النيجر أعلن إلغاء حظر التجول المفروض في البلاد منذ 27 يوليو الماضي.

وأضافت وسائل الإعلام، أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمهل القوات الفرنسية شهرا واحدا لمغادرة البلاد.

وعلى جانب آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن سفير باريس سيلفان إيتي سيظل في النيجر رغم الضغوط من المجلس العسكري هناك، ومطالبات المجلس الحاكم بمغادرته.

وأضاف ماكرون خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، أن إيتي كان يستمع من نيامي على الرغم من منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد يوم الجمعة الماضي.

وتابع قوله: "لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان في الأشهر الأخيرة"، مؤكدًا أنهم سيواصلون دعم الرئيس محمد بازوم في النيجر.

وعلى جانب آخر، أكدت وزيرة خارجية فرنسا، كاترينا كولونا، على أن ما حدث في النيجر ما هو إلى "إنكار للديمقراطية".

وذكرت كولونا، قبل مؤتمر السفراء 2023، أنه "لا يوجد إنقلابيون ديمقراطيون".

وأعرب وزيرة خارجية فرنسا عن دعم باريس عودة النظام الدستوري بالنيجر حتى لو تردد آخرون، وذلك في إشارة إلى أمريكا.