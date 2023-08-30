ماجدة موريس: نجيب محفوظ من أهم المؤثرين في السينما

أكدت الناقدة ماجدة موريس أن نجيب محفوظ واحد من أكبر المؤثرين علي السينما المصرية، وما قدمه كان مؤثرا بقدر جودة تلك الأعمال.

وتابعت الناقدة ماجدة موريس في تصريحات خاصة لصدى البلد: ثلاثية نجيب محفوظ كانت من أهم الأعمال وأفضلها التي قدمت علي شاشة السينما، بل أنه تقديمه للأسرة وعلاقة الزوج بالزوجة والأبناء كانت في غايه الأهمية.

واستكملت ماجدة موريس حديثها قائلة: نجيب محفوظ علي الرغم من كونه أديبا هاما، إلا أنه أيضا كان كاتب سيناريو رائعا، فقد كتب 11 عملا استطاعت التواجد في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.

وتضيف ماجدة موريس: إسهامات نجيب محفوظ لم تتوقف عند السينما فقط بل امتدت للتليفزيون أيضا، فقد كان له العديد من الأعمال الهامة في بدايات التليفزيون المصري، مثل مسلسل الحلم، وأيضا مسلسل أفراح القبة الذي عرض منذ سنوات قليلة، من إخراج محمد ياسين، فقد كان أكثر من رائع، وفتح لنا الباب لتأمل كيف قدم الأديب الراحل المجتمع في هذا التوقيت.

وتتابع ماجدة موريس حديثها قائلة: هناك العديد من الروايات التي أتمني تقديمها لنجيب محفوظ علي الشاشة، ولعل رواياته الأخيرة التي نشرت في الأهرام علي مجموعة حلقات، فقد كان الراحل عابرا للزمن، وأفضل من استطاع أن يفهم عقلية المصريين.