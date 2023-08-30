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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبرية البشلاوي: السينما ساهمت في تحويل أدب نجيب محفوظ لـ "شعبوي"

نجيب محفوط
نجيب محفوط

أكدت الناقدة خيرية البشلاوي ان السينما المصرية ساهمت في ان يتحول ادب الاديب الراحل نجيب محفوظ الي “ شعبوي ” ، حيث ان الاعمال الادبية التي تحول الي اعمال سينمائية تكون بمثابه ميلادها من جديد بالنسبة الي جمهور ربما لايكون مواظب الي متابعه الاعمال الادبية ومحب للسينما بشكل أكبر . 

 

وقالت خيرية البشلاوي في تصريحات خاصه لصدي البلد : السينما ساهم في تحويل أدب  نجيب محفوظ إلى شعبوي   ليصل للعامه في كل أرجاء الوطن العربي ، حتى مع تفاوت مستوي الأعمال والمخرجين الذي حولوا اعمال نجيب محفوظ الادبية الي سينمائية ، ولكن اسوء الاعمال كان هذا الامر مفيد . 

وتتابعت خيرية البشلاوي : نجيب محفوظ كان يؤمن بحرية كل وسيط ، لذا لم يكن يبدي رائيه في الاعمال الفنية الماخوذة عن رواياته ، وكان ينتهي دوره بعد ان يضع ما يكتبه بين ضفتي الكتاب ، ويري انهم اولياء امور هذا الوسيط الجديد . 

واوضحت خبرية البشلاوي أن نجيب محفوظ كان غزيز الانتاج ، بالاضافه الي انه متنوع بين التاريخي والفلسفي ، بل ان كتابته كانت مواكبه لكل عصر ، وتمكن ان يواكب تغيرات الشعب المصري ، لذل فقد هذا الامر مفيد ومناسب للسينما . 

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وتختتم خيرية البشلاوي حديثها قائلة : ادب نجيب محفوظ خالدًا ، وكل رواياته تقبل اعادة انتاجها برؤية المخرجين الجدد . 

 

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