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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

سيمون
سيمون

تحدثت الفنانة سيمون، عن كواليس أحدث حفلاتها الغنائية في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي أحيته مؤخرًا بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، في ليلة ساهرة حظيت باهتمام الجمهور. 

وأعربت سيمون في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، عن سعادتها بحفل مهرجان القلعة، الذي أحيته مؤخرًا، وتفاعل الجمهور معها من الأطفال إلى الكبار، وتطرقت إلى موقف مداعبة الهواء لها خلال الحفل، قائلة: «عشان الهواء لميت شعري عشان انا عارفة ان فيه هواء وكده فعملت كل الاستعدادات». 

وحول تفاعل الأطفال معها في الحفل، قالت سيمون إنها شعرت بالفرحة الشديدة بسبب تفاعل الأطفال معها في حفل مهرجان القلعة، وعلقت: «كلهم عايزين يتصوروا دول شطار وبيعملوا لي باي باي». 

 

سيمون

وفي وقت سابق ، نعت الفنانة سيمون، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، قائلة بحزن وأسى إن علاء عبدالخالق يتميزبصوته الساحر المميز وأغانيه الخالدة، لافتة إلى أنه شخص خلوق، يتميز بطبعه الهادئ ولا يحب أن يجرح أحدا.

وأضافت "سيمون"، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين من خلال برنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، أن علاء لم يكن لديه أي من وسائل التواصل الإجتماعي نهائيا، مستكملة أنها تقابلت معه في حفلات وأفراح كثيرة، قائلة “علاء إنسان جميل ومهذب جدا”.

وحرصت سيمون على تقديم أغنيتها الشهيرة " مش نظرة وابتسامة" برفقة الأطفال على مسرح الماركيه ، من أجل حملة «مانحي الأمل العالمية»، وهي حركة عالمية تدعوا إلى نشر الأمل، حيث تنظم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص. 

سيمون الفنانة سيمون مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أغاني سيمون مهرجان القلعة

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