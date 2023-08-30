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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على اهمية فيتامين ب3 للجسم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد فيتامين ب3  .


·تحسين مستويات الكوليسترول والدهون: حيث عُرف فيتامين ب3 بقدرته على علاج ارتفاع الكوليسترول منذ عام 1950، فهو يقلل مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 5-20%، ولكن لا يمكن استهلاك هذا الفيتامين كعلاجٍ رئيسيّ لارتفاع الكوليسرول، كما وُجد أنّ فيتامين ب3 يقلل مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 20-50%، ويرفع مستويات الكوليسترول النافع بنسبة 15-35%.


·تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: يمكن لخصائص فيتامين ب3 المخفضة للكوليسترول أن تقي من أمراض القلب، فهو يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي ترتبط بالإصابة بتصلب الشرايين، وتشير بعض الدراسات إلى أنّ العلاج باستخدام فيتامين ب3 وحده أو مع الستاتينات قد يقلل خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية المرتبطة بأمراض القلب، إلّا أنّ دراساتٍ حديثةٍ وجدت أنّ هذا الفيتامين لا يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، أو النوبات القلبيّة، أو الوفاة نتيجة أمراض القلب.


·  تحسين حالات مرضى السكري من النوع الأول: أنّ فيتامين ب3 يمكن أن يحمي خلايا البنكرياس التي تُنتج الإنسولين، ممّا يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الأول. دعم وظائف الدماغ: يحتاج الدماغ إلى فيتامين ب3 كمساعدٍ للإنزيمات المنتجة للطاقة، ولذلك فإنّ نقصه يسبب أعراضاً نفسية، ويجدر الذكر أنّ بعض أنواع الفصام يمكن علاجها باستخدام فيتامين ب3، فهو يساعد على علاج ضرر خلايا الدماغ الناتجة عن نقص هذا الفيتامين.


مصادر فيتامين ب3 ما يلي :-
البيض ولحم الحبش، ولذلك فإنّ تناول هذه الأطعمة قد يقي من نقص هذا الفيتامين، ومن مصادر فيتامين ب3 في الغذاء نذكر ما يأتي: البطاطا. الشوفان. جبن القريش. حليب الصويا. لحم الكبد. سمك التونا. بذور القرع.

ارتفاع الكوليسترول إصابة بأمراض القلب الإصابة بتصلب الشرايين الإصابة بأمراض القلب السكتات الدماغية الكوليسترول الضار

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