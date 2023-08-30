بعد ذهاب البرهان.. هل ينقل مقر الحكم من الخرطوم إلى بورتسودان؟|القصة الكاملة

تحركات مفاجئة وخطيرة تهشدها الساحة السياسية في السودان منذ إعلان مليشيا الدعم السريع الانقلاب على الحكم في البلاد والتي تصدت لها القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ومازالت المناوشات العسكرية دائرة بين الطرفين.

وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة على الساحة السودانية، زار عبد الفتاح البرهان مدينة بورتسودان لأول مرة منذ إندلاع الاشتباكات في البلاد، حيث تعتبر المدينة تقع شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر، الأمثر هدوئا وأمننا في السودان وتسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.

ولكن هذه الخطوة فسرها البعض بأنها استعدادا نقل كامل مقرات الحكم، حيث تداول بعض الأنباء عن نقل الحكومة السودانية وقوات المسلحة مقراتها من العاصمة الخرطوم إلى بورتسودان، وهو ما تزامن مع زيارة البرهان إلى المدينة.

ولكن حتي الآن لم يتم الإعلان رسميا عن إذا كانت هناك نوايا حقيقية لدي الحكومة السودانية بنقل مقرات الحكم إلى ميدينة بورتسودان الساحلة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر.

الطيران المصري إلى بورتسودان

ومن ضمن الفرضيات التي رجحت نقل المقرات الحكومية في السودان من العاصمة الخرطوم إلى ميدنة بورتسودان، هي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة التي تعتبر الأولي له منذ بداية الحرب في السودان.

وحملت الزيارة العديد من المضامين السياسية، كما اعتبر البعض أن الزيارة كانت عبارة عن ترتيب لما سيجري من نقل المقرات الحكومة إلى بورتسودان، وتم التدليل على ذلك بقرار شركة مصر للطيران الحكومية تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورتسودان اعتبارا من أول سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحدة يوميا، حيث جاء القرار بعد انتهاء المفاوضات بين الرئيس السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان.

كلمة عبد الفتاح البرهان

وخلال الزيارة، قال عبد الفتاح البرهان في كلمة له، الجيش السوداني ملتزم ويسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه.

وأضاف البرهان، أن هناك بعض الأكاذيب التي تروج من النظام السابق والجماعات الإسلامية والإرهابية بأن القوات المسلحة أصبحت حاضنة له، وهذا كلام مردود على كل من يروجه وأصبح فزاعة يستعين بها كل من يريد أن يستأسد على الشعب ويريد تدميره.

وتابع: "نؤكد أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية، وليس لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو أن تحكم السودان، ونطمئن كل جيران السودان وأصدقائه، ونؤكد أننا ماضون إلى إيقاف هذه الحرب ونهايتها واستمرار المسار الانتقالي الديمقراطي، ونسعى إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي حتى يختار الشعب السوداني من يحكمه".

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة السودانية لا تسعى إلى الاستمرار في حكم السودان.

وأضاف: "أننا نواجه جماعات متمردة، ارتكبت جرائم حرب، من أجل الاستيلاء على السلطة، متابعا: نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقرر فيها شعب السودان ما يشاء".

البرهان يعود إلى بورتسودان

وبعد انتهاء زيارته إلى مصر، لم يعد رئيس مجلس السيادة السوداني إلى العاصمة السودانية الخرطوم بل عاد إلى مدينة بورتسودان، في إشارة إلى مزيد من التكهنات التي تفيد بنقل المقرات الحكومة إلى المدينة الساحلية.

كما تعتبر بورتسودان وخاصة مطار المدينة هو الأمثر تشغيلا منذ بدء الأزمة ترسل من خلاله الدول الأخري المساعدات الإنسانية إلى السودان، وتجلي من خلاله رعاياها، حيث خصص مجلس الوزراء السوداني مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحهم لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للبلاد.

وأيضا أعلنت كل من تركيا وروسيا والعديد من الدول الأخرى نقل سفاراتها من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان منذ بداية الاشتباكات المسلحة بين القوات السودانية ومليشيا الدعم السريع.