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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يصل مطار بورتسودان لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش والدعم السريع|صور

البرهان يصل مطار
البرهان يصل مطار بورتوسودان

ركزت وسائل الإعلام السودانية على زيارة رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى مطار بورتسودان، في أول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش والدعم السريع.

ونشرت وسائل التواصل صورا للحظة وصول البرهان إلى مدينة بورتسودان، مشيرة إلى بيان الجيش السوداني الذي ذكر أن "البرهان سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية".

وأفادت مصادر عسكرية سودانية بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يزور مدينة بورتسودان اليوم، الأحد.

وكانت طائرات الجيش السوداني قصفت مواقع لقوات الدعم السريع شرق وشمال الخرطوم، بحسب مراسل الشرق في الخرطوم.

كما سمع دوي انفجارات قرب تمركزات الدعم السريع بمنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وشاركت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك” فيديو ظهر فيه البرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.
 

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