عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

صدى البلد

شاركت  الفنانة علا غانم ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة جديدة لها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم .


 

وظهرت علا غانم بلوك جديد مرتدية فستانا باللون الفضى اللامع وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها وقامت بتغير لون شعرها الهاي لايت.


 

وتتميز النجمة علا غانم بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .


 

أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "حريم كريم 2" في إحدى سينمات أكتوبر، وحضر العرض عددا من النجوم وعلى رأسهم أبطال الفيلم مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، رنا رئيس، تيام قمر، هنا داود وغيرهم.

IMG_1086
IMG_1086
IMG_1085
IMG_1085
IMG_1084
IMG_1084
اطلالة ملفته الفنانة علا غانم العرض الخاص حريم كريم داليا البحيري فيلم أولاد حريم كريم مصطفى قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

طريقة تخليل الزيتون الأسود

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك المكرونة؟

فوائد مذهلة لتناول القرنبيط.. تعرف عليها

مولتن كيك بطريقة سهلة.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من شاي السماق ؟

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

ترشيحاتنا

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ