بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة علا غانم ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة جديدة لها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم .





وظهرت علا غانم بلوك جديد مرتدية فستانا باللون الفضى اللامع وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها وقامت بتغير لون شعرها الهاي لايت.





وتتميز النجمة علا غانم بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .





أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "حريم كريم 2" في إحدى سينمات أكتوبر، وحضر العرض عددا من النجوم وعلى رأسهم أبطال الفيلم مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، رنا رئيس، تيام قمر، هنا داود وغيرهم.

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