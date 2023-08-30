كليات جامعة القاهرة تعلن عن امتحانات الفصل الدراسى الصيفى .. الآثار : الاختبارات على فترتين

آداب القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الصيفى 3 سبتمبر

كلية الأثار: الامتحانات حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن

تستعد كليات جامعة القاهرة ، لعقد امتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 2023-2022 ، استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد بالعام الدراسى الجديد 2023-2024.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الدراسى 2023-2022.

وقال الدكتور محسن صالح ، إن كلية الآثار أعلنت عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الصيفى على الموقع الرسمى للكلية .

وأوضح “ محسن ” أن امتحانات الفصل الدراسى الصيفى تبدأ يوم السبت 9 من سبتمبر القادم و تنتهى الخميس 14 من نفس الشهر.

كما أكد على أن تعقد لجان الفرقة الأولى و الثالثة فى الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ، بينمت تعقد لجان الفرقة الثانية و الرابعة فى الفترة المسائية من الساعة 12:30 ظهرا حتى 3:30 عصرا .

على الجانب الأخر ، كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، إن امتحانات الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لمدة أسبوع واحد حضوريا بالكلية .

وعلى الجانب الآخر ،أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم اللغـة الفرنسـيـة وآدابها وتتمثل فى :

أن يكون الطالب من خريجي مدارس اللغة الفرنسية أو الدولية أو مدارس اللغات

يقبل القسم 50 طالباً علي ألا يقل مجموع اللغات الثلاث عن 80%

اجتياز اختبار تحريري لغير المدارس الفرنسية .

بالنسبة للطلاب الوافدين قبول 20 طالباً كحد أقصي بعد اجتياز الطالب المقابلة الشخصية للتأكد من أن مستوي الطالب في الفرنسي يسمح له بمتابعة الدراسة بالقسم .

تقبل تحويلات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولي الحاصلين علي الثانوية العامة 2023 بنفس شروط الالتحاق بالقسم

جامعة القاهرة

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مشروع جديد لمحو الأمية الكربونية من خلال مكتب الاستدامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتجنب آثار التغيرات المناخية كأحد أهم أولويات الجامعة في المرحلة الحالية باعتباره من أهداف استراتيجية الجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع محو الأمية الكربونية، يهدف إلى إطلاق منصة جامعة القاهرة لمحو الأمية الكربونية لإتاحة المعرفة الرقمية لأكبر عدد من منتسبيها، وتسعى الجامعة من خلاله إلى تشجيع المجتمع الجامعي على خلق "ثقافة منخفضة الكربون" عن طريق التوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن محو الأمية الكربونية هو فهم أسباب وتأثيرات انبعاثات الكربون اليومية لإحداث تغيير حقيقي في الطريقة التي نتعامل بها مع تغير المناخ نظرًا لأن تطوير ثقافة خفض الكربون أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جامعة القاهرة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المشروع يهدف إلى اعتماد جامعة القاهرة كمؤسسة متخصصة للتدريب على محو الأمية الكربونية في مصر لإعداد جيل قادر على فهم قضايا الكربون، مشيرًا إلى أن الجامعة ستمنح شهادة محو أمية الكربون للمشاركين تؤكد على توافر المهارات اللازمة لدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، والأهم من ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.