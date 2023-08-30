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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف أقوى دواء يقضي على متحور كورونا الجديد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن تحور الفيروسات التنافسية التي تصيب الجهاز التنفسي "طبيعية" جدًا، ويمكننا القول أن الفيروس بتخرج منه متحورات أولًا بأول حتى يستطيع الفيروس البقاء، وهذا الأمر ينطبق على فيروس كورونا. 

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عقبة: لا يوجد أى متحور حتى الآن من كورونا وخيم العواقب

وأضاف محمد عوض تاج الذين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة سراج على شاشة "إكسترا نيوز" أن فيروس كورونا خرجت منه متحورات كثيرة، كما أن المتحور الجديد، يعد أكثر انتشارًا ويصيب عدد أكبر من الأشخاص، مشيرًا إلى أن الحالات قليلة ودرجة الخطورة قليلة.

وأشار إلى أن الأعراض تتشابه كثيرًا مع أعراض البرد مع إمكانية وجود رشح أو عطس، ووجود تكسير وآلام في الجسم، ومن الممكن حدوث مضاعفات لبعض الأشخاص منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والصدر وضعف المناعة.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن معظم الحالات تحتاج خافضا للحرارة، ونوصي باستخدام عدد أقراص من الباراستامول بما يتناسب مع الحالة، وفي حالة حدوث مضاعفات يمكن استشارة الطبيب المعالج، وفي مصر الحالات بسيطة للغاية دون انتشار وبائي. 

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن ولا توجد حالات خطيرة أو وفيات حتى اللحظة، موضحا أنه لابد من الإجراءات الوقائية الإحترازية وتجنب التقارب الشديد والتجمعات المستمرة كنوع من الوقاية.

 

متحور كورونا الجديد 

 

وذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن الشخص المصاب بالفيروس، يجب عليه المكوث فى المنزل لمدة يومين أو ثلاثة أيام على الأقل، وعدم السماح للآخرين باستخدام أدواته الشخصية، والمناديل الورقية لا تنقل العدوى، وفي حالة الخروج من المنزل يتجنب استخدام المواصلات العامة.

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