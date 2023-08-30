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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يجدد عقد محسن رمضان لاعب اليد لـ4 مواسم

صدى البلد

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد لمدة 4 مواسم قادمة.

 

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود التجديد للأهلي دون أن يكون له أية طلبات خاصة، وأن استمراره في الفريق يأتي ضمن الحفاظ على الاستقرار، في ظل كونه أحد العناصر التي ساهمت بقوة في تحقيق البطولات خلال الموسم الأخير.

وأشار العوضي إلى أن خطط تدعيم فرق النادي تسير بشكل ممتاز، سواء من خلال التعاقد مع صفقات جديدة، أو تجديد عقود العناصر المميزة من اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في الاستمرار في حصد البطولات خلال الموسم الجديد.

 

وكان مدير النشاط الرياضي قد أعلن عن تجديد عقد أحمد عادل لاعب الفريق، وكذلك التعاقد مع نبيل شريف، في ضوء خطة تدعيمات "رجال اليد" للمنافسة على البطولات.

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