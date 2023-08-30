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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالوهاب : اتحاد اليد يدرس التقدم بطلب استضافة كأس أمم افريقيا للسيدات 2024

كرة اليد
كرة اليد

أكد عبده عبدالوهاب المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة اليد للسيدات أن الاتحاد المصري يدرس التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024.

وقال عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "كاونتر أتاك" مع خالد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الاتحاد المصري يدرس في الوقت الحالي التقدم بطلب للاتحاد الأفريقي للحصول على حقوق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024، والمقرر إقامتها في نوفمبر من العام المقبل".

وأضاف عبدالوهاب: "الآن لم يعد هناك تفرقة بين منتخبات الرجال والسيدات وهو أمر افتقدناه في سنوات سابقة، هدفنا المنافسة على زعامة كرة اليد النسائية في إفريقيا ومنافسة منتخب أنجولا في المنتخب الأول للسيدات داخل القارة".

وأوضح: "تأخرنا في تكوين المنتخب الأول للسيدات، وحدث ذلك منذ سنة تقريبا وشاركنا في بطولة إفريقيا بعد غياب لسنوات، ونحن الآن نطمح للتواجد بين الأربعة الأوائل في بطولة إفريقيا للسيدات العام المقبل ونتأهل للمشاركة في بطولة العالم للكبار".

وقال عبدالوهاب: "قدمت برنامجًا متكاملًا لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الأمين يهدف إلى التحول من مجرد المنافسة فقط على منتخب الناشئات إلى المنافسة على مستوى الشابات والسيدات مثل منتخبات الرجال التي تتربع الآن على عرش القارة الأفريقية".

واستكمل: "منذ ثلاثة شهور كان لدينا منتخبين فقط والآن ثلاثة منتخبات هي منتخب 2004 ومنتخب 2006 والمنتخب الأول، وذلك بهدف توسيع القعدة وزيادة المنافسة والارتقاء بالمستوى الفني".

وأكد عبدالوهاب أن منتخبات كرة اليد النسائية تشهد طفرة كبيرة بدليل تلقي العديد من الدعوات من منتخبات أوروبية لعمل معسكرات هناك ولعب مباريات ودية معها مثل إسبانيا وإيطاليا، وقال: "منتخب السيدات سيسافر إلى إسبانيا في نوفمبر المقبل للعب مباراتين وديتين مع المنتخب الإسباني".

وتطرق عبدالوهاب للحديث عن استعدادات منتخبي الناشئات 2004 والشابات 2006 للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في تونس، وقال: "تونس تستضيف البطولة لأول مرة بهدف تقديم إنجاز لكرة اليد التونسية، ونحن نتطلع إلى التتويج باللقب، كل منتخب من المنتخبين لعب تقريبا 10 مباريات ودية مع مستويات فينة جيدة، منتخب 2004 بقيادة محمد فرغلي وشريف الشامي ومنتخب 2006 بقيادة رامي عبداللطيف وأحمد سمير".

وأضاف: "منتخب الناشئات سيسافر أولا يوم 5 سبتمبر ويشارك في البطولة خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر في المنستير، بينما يسافر منتخب الشابات إلى تونس يوم 12 سبتمبر ويشارك في البطولة خلال الفترة من 16 إلى 23 سبتمبر".

واختتم عبدالوهاب تصريحاته بالتأكيد على وجود تعاون كبير بين منتخبات السيدات ولجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد من أجل التنسيق بشأن التجمعات الدولية مواعيد الدوريات المختلفة بما يخدم في النهاية مصلحة المنتخبات الوطنية. 

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