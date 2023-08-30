عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة متميزة .. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية جيب قصير وتيشرت ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر للهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

أحدث أعمال ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

برعاية فيتوريا .. انفراجة في أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر |خاص

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الزيت بـ 40 جنيها.. المواد الغذائية: انخفاض في أسعار السلع بالأسواق

الشهر دا بس .. المواد الغذائية تعلن مفاجأة بشأن سلع بطاقات التموين

الكيلو بـ 56 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بـ 110

تفاصيل استعداد الدولة لزراعة 750 ألف فدان بنجر .. فيديو

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

محمد صلاح في اتحاد جدة .. تامر أمين يكشف مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على أن صحة الكلى في خطر

بكيلو لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة القريش

بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

لاصحاب الدايت..طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ