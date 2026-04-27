الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير “بئر مسعود” ويشدد على جاهزية الشواطئ

جولة ميدانية ببئر مسعود
أحمد بسيوني

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم جولة ميدانية موسعة لتفقد المراحل النهائية لمشروع تطوير منطقة “بئر مسعود” التاريخية، ومتابعة سير أعمال الحماية البحرية للشواطئ، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم صيف 2026، عقب الانتهاء من مشروعات توسعة الكورنيش الكبرى.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس حي المنتزه أول، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ولفيف من القيادات التنفيذية والمهندسين القائمين على المشروع.

وشملت الجولة تفقد أعمال التدعيم والحماية البحرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الخط الساحلي وتأمين الشواطئ من عوامل النحر، بالتوازي مع أعمال التجميل والتطوير التي خضعت لها منطقة بئر مسعود، لتصبح واجهة سياحية تليق بعروس البحر المتوسط. كما اطمأن المحافظ على جاهزية الشواطئ التي تم إعادة تأهيلها بعد مشروعات التوسعة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وخلال الجولة، شدد المهندس أيمن عطية على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية قبل بدء الموسم الصيفي، مؤكدًا أن المواطن السكندري والزوار من مختلف المحافظات يستحقون تجربة سياحية فريدة.

كما صرح المحافظ:“إن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية والمرافق السياحية. ونؤكد اليوم جاهزية الشواطئ لاستقبال أهلنا من مواطني الإسكندرية، وضيوفنا المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بتقديم أفضل مستوى من الخدمات، وتوفير سبل الراحة والأمان، بما يضمن ظهور الإسكندرية بأبهى صورها كقبلة أولى للسياحة الداخلية في مصر.”

وفيما يخص مشروع “بئر مسعود”، وجّه محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال الإضاءة، والرصف، وتنسيق الموقع العام.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين المتواجدين بالمنطقة، حيث وجّه المسؤولين بالتعامل الفوري مع المقترحات المقدمة بشأن تيسير الدخول إلى الشواطئ، وزيادة المساحات المخصصة للعائلات، مؤكدًا أن “مكتبه مفتوح دائمًا لسماع صوت الشارع”، وأن الهدف الأساسي من مشروعات التطوير الجارية هو تحقيق أقصى استفادة وراحة للمواطن السكندري.

كما وجّه بالتأكد من كفاءة المصدات والحواجز المائية لحماية الاستثمارات الجديدة، ومراجعة مسارات المشاة والمساحات المخصصة للخدمات على طول الشواطئ المطورة، ورفع كفاءة غرف الإنقاذ، ودورات المياه، وشماسي المصطافين.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالموقع، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق لافتتاح المشروعات رسميًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وانطلاق ذروة الموسم الصيفي.

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

لقاء بيراميدز والأهلي

أحمد شوبير يكشف عن مفاجآت بيراميدز في مواجهة الأهلي| تفاصيل

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده

وظائف خالية بتلك المحافظة للإناث فقط

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

برنامج تدريبي للشباب بقري حياة كريمة في أسيوط وسوهاج وقنا على ريادة الأعمال الزراعية

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد