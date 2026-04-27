أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على تفاصيل البرامج وتكلفة الطيران
اتفاقيتان بين السكك الحديدية ونيرك لتصنيع 500 عربة وتأسيس شركة لتشغيل ورش كوم أبو راضي
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس كينيا أزمة السودان وملف مياه النيل.. ويؤكد: حريصون على تعزيز التعاون التنموي
وزير الصناعة يدعم التوسع في الصناعات الغذائية وتعزيز الاكتفاء من السلع الأساسية
مخاطر كبيرة.. سعر خام بترول برنت يرتفع لمستوى 108 دولارًا أمريكيًا
الشتا مخلصش .. الأمطار تضرب محافظة الإسكندرية
إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. وهذه عقوبة الجريمة
عدم اختصاص جنح العجوزة بنظر اتهام عمرو أديب بسب مرتضي منصور
تخفيضات على الأدوية والخدمات الطبية.. تحرك عاجل لدعم أصحاب المعاشات
جهات غير معلومة تسيطر على سفينة شحن بسواحل الصومال
أدت لضحايا منهم وزير الدفاع..مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي
إصابات وغيابات وسيدة علي الـ var.. أبرز 13 معلومة عن مباراة الأهلي وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل إطلاق أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة بالإسكندرية

أحمد بسيوني

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الشعب التجارية، وجمع من أصحاب المحال العامة، وذلك في خطوة ريادية لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع التجاري.

وقد استهدف الاجتماع وضع أطر التنسيق النهائي بين المحافظة والغرفة التجارية لتفعيل منظومة "الشباك الموحد" داخل مقر الغرفة، والمخصص لتلقي طلبات تراخيص المحال العامة.

ووجه المهندس أيمن عطية بضرورة الربط المباشر لتبسيط الدورة المستندية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين التاجر من إنهاء كافة إجراءات الترخيص من مكان واحد، تيسيراً عليهم ودفعاً لعجلة الاستثمار بالمحافظة.

وخلال كلمته، صرح المهندس أيمن عطية "إنه لمن دواعي اعتزازنا أن ينطلق أول شباك موحد لتراخيص المحال في مصر من داخل أقدم غرفة تجارية في المنطقة، وهي غرفة الإسكندرية العريقة. فنحن هنا لنؤكد أن عروس المتوسط تفتح أبوابها للعمل الجاد، وأن هذا النظام هو البداية الحقيقية لإنهاء البيروقراطية في ملف التراخيص."

وقد حرص على عقد حوار مفتوح استمع خلاله لكافة المطالبات والمشكلات التي تواجه أصحاب الشعب التجارية وأصحاب المحال.

وأكد المهندس أيمن عطية على حرصه الشخصي بأن تسير إجراءات هذا الملف بشكل مباشر وسلس، مشدداً على أن "الشباك الموحد" ليس مجرد مقر إداري، بل هو أداة لضمان الترخيص المباشر وحماية حقوق التجار تحت مظلة القانون.

من جانبه، وجه أحمد الوكيل الشكر للمهندس أيمن عطية على سرعة استجابته ورؤيته المتفتحة لدعم القطاع الخاص، معتبراً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً يحتذى به في التكامل بين الدولة ومؤسسات العمل المدني الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور؛ محمد صلاح السكرتير العام المساعد محافظة الإسكندرية، المهندسة دعاء هيكل مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق، ومروة أبو الفضل مدير إدارة الرخص المركزية محافظة الإسكندرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

لقاء بيراميدز والأهلي

أحمد شوبير يكشف عن مفاجآت بيراميدز في مواجهة الأهلي| تفاصيل

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده

وظائف

وظائف خالية بتلك المحافظة للإناث فقط

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

برنامج تدريبي للشباب بقري حياة كريمة في أسيوط وسوهاج وقنا على ريادة الأعمال الزراعية

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد