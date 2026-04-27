تفاصيل إطلاق أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة بالإسكندرية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الشعب التجارية، وجمع من أصحاب المحال العامة، وذلك في خطوة ريادية لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع التجاري.

وقد استهدف الاجتماع وضع أطر التنسيق النهائي بين المحافظة والغرفة التجارية لتفعيل منظومة "الشباك الموحد" داخل مقر الغرفة، والمخصص لتلقي طلبات تراخيص المحال العامة.

ووجه المهندس أيمن عطية بضرورة الربط المباشر لتبسيط الدورة المستندية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين التاجر من إنهاء كافة إجراءات الترخيص من مكان واحد، تيسيراً عليهم ودفعاً لعجلة الاستثمار بالمحافظة.

وخلال كلمته، صرح المهندس أيمن عطية "إنه لمن دواعي اعتزازنا أن ينطلق أول شباك موحد لتراخيص المحال في مصر من داخل أقدم غرفة تجارية في المنطقة، وهي غرفة الإسكندرية العريقة. فنحن هنا لنؤكد أن عروس المتوسط تفتح أبوابها للعمل الجاد، وأن هذا النظام هو البداية الحقيقية لإنهاء البيروقراطية في ملف التراخيص."

وقد حرص على عقد حوار مفتوح استمع خلاله لكافة المطالبات والمشكلات التي تواجه أصحاب الشعب التجارية وأصحاب المحال.

وأكد المهندس أيمن عطية على حرصه الشخصي بأن تسير إجراءات هذا الملف بشكل مباشر وسلس، مشدداً على أن "الشباك الموحد" ليس مجرد مقر إداري، بل هو أداة لضمان الترخيص المباشر وحماية حقوق التجار تحت مظلة القانون.

من جانبه، وجه أحمد الوكيل الشكر للمهندس أيمن عطية على سرعة استجابته ورؤيته المتفتحة لدعم القطاع الخاص، معتبراً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً يحتذى به في التكامل بين الدولة ومؤسسات العمل المدني الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور؛ محمد صلاح السكرتير العام المساعد محافظة الإسكندرية، المهندسة دعاء هيكل مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق، ومروة أبو الفضل مدير إدارة الرخص المركزية محافظة الإسكندرية.