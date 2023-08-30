شاهد| إعصار إداليا يقتلع سقف محطة وقود بـ فلوريدا الأمريكية

ضربت الرياح العاتية الناجمة عن إعصار إداليا سقف محطة وقود بالقرب من بيري بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووثق مقطع فيديو متداول، كيف اقتلع إعصار إداليا سقف محطة وقود بولاية فلوريدا.

وسجل ارتفاع أمواج العاصفة أرقامًا قياسية في جميع أنحاء منطقة بيج بيند بفلوريدا. وفي سيدار كي المجاورة، وصل ارتفاع الأمواج إلى 8.9 قدم.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، بشأن إعصار إداليا بعد وصوله إلى فلوريدا.

وحسب شبكة “سي إن إن" الأمريكية، من المتوقع أن يتحدث بايدن عن الرد الفيدرالي المستمر حول إداليا.

ويعد إداليا أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في منطقة بيج بيند في فلوريدا منذ أكثر من 125 عامًا، وتكثف لفترة وجيزة ليصبح إعصارًا من الفئة الرابعة قبل وصوله إلى اليابسة.

وانتقل الإعصار، الذي أصبح الآن عاصفة من الفئة الأولى، من شمال فلوريدا إلى جورجيا، جالبًا معه أمطارًا غزيرة ورياحًا مستمرة.

وحشدت إدارة بايدن أكثر من 1500 موظف فيدرالي وأكثر من 540 من أفراد فريق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية الموجودين على الأرض، وفقًا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.