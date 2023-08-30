عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبوعلي وولاد العم الأبرز.. كريم عبد العزيز ومنى زكي ثنائى فني يعود للسينما

كريم عبد العزيز ومني
كريم عبد العزيز ومني زكي

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا على راديو إنرجي، للاحتفال به، بعد النجاحات الكثيرة التى حققها فى السينما وتخطي إيرادات فيلمه الأخير بيت الروبي 120 مليون جنيه.

وقال كريم عبد العزيز فى لقائه إنه سيعود مجددًا للتعاون مع الفنانة منى زكى بفيلم "لعب عيال"، ليكون هذا التعاون الخامس بينهما بعد سلسلة من التعاون المثمر فنيا، كان آخرها فيلم ولاد العم والذى عرض عام 2009.

 وتابع كريم عبدالعزيز ، قائلاً: "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".

 

تعاون كريم ومنى فى السينما 

 وحقق الثنائي كريم عبدالعزيز ومنى زكي نجاحًا قويًا فى جميع الأعمال التى قدموها سويًا على مدار السنوات الماضية ..ومنها فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة.

 

اضحك الصورة تطلع حلوة



وكان هذا التعاون هو الأول جمع الثنائي كريم عبد العزيز ومنى زكي فى عام 1998، وحقق الفيلم نجاحًا قويا واستمر نجاحه إلى الآن.

الفيلم من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، و سناء جميل، ليلى علوى، منى زكى، كريم عبد العزيز، عزت أبو عوف من تأليف مروان حامد وإخراج شريف عرفة.

 

 وتدور قصة الفيلم حول أب مكافح، يعمل "مصور فوتوغرافى" ، ويلتقط الصور للناس فى لحظات عشوائية.

 

 

 ليه خلتنى أحبك

 

 وبعد مرور عامين على نجاح أول عمل يجمع الثنائي سويًا كريم عبدالعزيز ومنى زكي ، تجدد اللقاء مرة أخري لفيلم "ليه خلتنى أحبك" ، حيث لقى نجاحًا كبيرًا أيضًا وسط الجمهور وتدور أحداثه في إطار رومانسي ذات طابع كوميدي حول شخصية داليا التى جسدتها "منى زكي"، والتي فرّطت في حب حبيبها هشام الذى جسد شخصيته الفنان "كريم عبد العزيز" ، وتتفاقم الأحداث بينهما.
 

 

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ،منى زكى ، حلا شيحه ، احمد حلمى ، مها عمار و طلعت زكريا و محسن سرحان و رجاء الجداوى وحجاج عبد العظيم واخراج ساندرا نشأت

 

 أبو علي

ثم عادوا الثنائي للمرة الثالثة على التوالي فى عام 2005 بفيلم أبو علي ، والذى يعتبر من أنجح الأفلام الرومانسية ذات الطابع الكوميدي الذى جمعت بين كريم عبدالعزيز ومنى زكي فى هذه الفترة والفيلم من بطولة ، أيضا طلعت زكريا، خالد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، انتصار، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف بلال فضل وإخراج أحمد نادر جلال

 

 ولاد العم

واختتم الثنائي كريم عبدالعزيز ومنى زكي ، مجموعة الأعمال الذى جمعتهما سويًا بفيلم "ولاد العم" والذى كان فى عام 2009 . وكان الفيلم من بطولة شريف منير، انتصار، سليم كلاس، صبري عبد المنعم، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة

كريم عبد العزيز منى زكى لعب عيال فيلم لعب عيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

زاهي حواس يعلنها : اكتشافات آثرية ترجّ لعالم الفترة المقبلة

انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات الطيران.. إعصار مدمر يضرب أمريكا |شاهد

لاسترداد حجر رشيد .. رسالة مهمة من زاهي حواس لـ محمد صلاح

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

علامات رضا الله عن العبد .. 9 بشارات إذا امتلكت إحداها فأنت في نعيم

أسوأ الكوابيس يتحقق .. أمريكا تتجه للحرب مع روسيا | وهذا موعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

مانعها من التمثيل ومعيّشها ملكة .. من هي زوجة محمد رمضان الثانية؟

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ