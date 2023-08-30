أبوعلي وولاد العم الأبرز.. كريم عبد العزيز ومنى زكي ثنائى فني يعود للسينما

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا على راديو إنرجي، للاحتفال به، بعد النجاحات الكثيرة التى حققها فى السينما وتخطي إيرادات فيلمه الأخير بيت الروبي 120 مليون جنيه.



وقال كريم عبد العزيز فى لقائه إنه سيعود مجددًا للتعاون مع الفنانة منى زكى بفيلم "لعب عيال"، ليكون هذا التعاون الخامس بينهما بعد سلسلة من التعاون المثمر فنيا، كان آخرها فيلم ولاد العم والذى عرض عام 2009.



وتابع كريم عبدالعزيز ، قائلاً: "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".

تعاون كريم ومنى فى السينما

وحقق الثنائي كريم عبدالعزيز ومنى زكي نجاحًا قويًا فى جميع الأعمال التى قدموها سويًا على مدار السنوات الماضية ..ومنها فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة.





اضحك الصورة تطلع حلوة





وكان هذا التعاون هو الأول جمع الثنائي كريم عبد العزيز ومنى زكي فى عام 1998، وحقق الفيلم نجاحًا قويا واستمر نجاحه إلى الآن.



الفيلم من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، و سناء جميل، ليلى علوى، منى زكى، كريم عبد العزيز، عزت أبو عوف من تأليف مروان حامد وإخراج شريف عرفة.

وتدور قصة الفيلم حول أب مكافح، يعمل "مصور فوتوغرافى" ، ويلتقط الصور للناس فى لحظات عشوائية.

ليه خلتنى أحبك

وبعد مرور عامين على نجاح أول عمل يجمع الثنائي سويًا كريم عبدالعزيز ومنى زكي ، تجدد اللقاء مرة أخري لفيلم "ليه خلتنى أحبك" ، حيث لقى نجاحًا كبيرًا أيضًا وسط الجمهور وتدور أحداثه في إطار رومانسي ذات طابع كوميدي حول شخصية داليا التى جسدتها "منى زكي"، والتي فرّطت في حب حبيبها هشام الذى جسد شخصيته الفنان "كريم عبد العزيز" ، وتتفاقم الأحداث بينهما.



الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ،منى زكى ، حلا شيحه ، احمد حلمى ، مها عمار و طلعت زكريا و محسن سرحان و رجاء الجداوى وحجاج عبد العظيم واخراج ساندرا نشأت

أبو علي

ثم عادوا الثنائي للمرة الثالثة على التوالي فى عام 2005 بفيلم أبو علي ، والذى يعتبر من أنجح الأفلام الرومانسية ذات الطابع الكوميدي الذى جمعت بين كريم عبدالعزيز ومنى زكي فى هذه الفترة والفيلم من بطولة ، أيضا طلعت زكريا، خالد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، انتصار، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف بلال فضل وإخراج أحمد نادر جلال

ولاد العم

واختتم الثنائي كريم عبدالعزيز ومنى زكي ، مجموعة الأعمال الذى جمعتهما سويًا بفيلم "ولاد العم" والذى كان فى عام 2009 . وكان الفيلم من بطولة شريف منير، انتصار، سليم كلاس، صبري عبد المنعم، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة