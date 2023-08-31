حبس عامل أصاب شابين بجروح قطعية بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عامل بصالون حلاقة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على شاب وصديقه بأداة حادة والتسبب في إصابتهما بجروح قطعية بجسديهما بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ووقعت مشاجرة بين عامل بصالون حلاقة وشاب لاعتراضه على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، حيث قام العامل بالتعدي على الشاب وصديقه بسلاح أبيض ، وتم ضبط المتهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن رصدت منشورا تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " متضمناً استغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بجروح قطعية متفرقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين مصابين بجروح قطعية، مقيمان بدائرة القسم، وبين عامل مقيم بمحافظة الغربية لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لإعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها العامل عليهما بالضرب باستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما ، وتم ضبط المتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.