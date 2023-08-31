فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح.

و كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك :نهائيا صلاح حيكون في السعودية بداية الأسبوع القادم كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكشفت تقارير صحفية، عن عرض جديد من نادي اتحاد جدة السعودي، من أجل حسم التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الاتحاد مستعد لتقديم 118 مليون جنيه إسترليني لليفربول من أجل محمد صلاح".

وأضافت: "يورجن كلوب يصر على أن نجمه يجب أن يبقى في أنفيلد هذا الصيف، والمسئولون السعوديون سافروا إلى أوروبا حيث تلقوا التشجيع بأن اللاعب سيكون حريصًا على الاستماع إلى العروض".