عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم يقفز باليورو إلى مستويات هائلة

أرشيفية
أرشيفية

استقر اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين اليوم الخميس، بفضل مؤشرات على استمرار التضخم في أوروبا، في حين تعرض الدولار لضغوط قبيل بيانات الاستهلاك والتضخم والوظائف التي قد تقدم أدلة جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا وإسبانيا بالكاد تباطأ في أغسطس على عكس التوقعات.

ورأى المتعاملون أن ذلك يزيد فرص رفع أسعار الفائدة في أوروبا الشهر المقبل، وأقبلوا على شراء اليورو الذي ارتفع 0.4 % إلى 1.0923 دولار.

واستقر اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو الآن مرتفع لثلاث جلسات متتالية أمام الدولار وخمس جلسات متتالية أمام الين، إذ وصل إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما عند 159.76 ين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني مع اليورو، واحتفظ بمكاسبه الأخيرة مسجلا 1.2713 دولار.

ومن المتوقع أن تأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين، التي تصدر في وقت لاحق اليوم، ضعيفة مما أدى إلى عدم تسجيل اليوان تغيرا يذكر في التعاملات الخارجية المبكرة.

وتصدر اليوم الخميس أيضا بيانات التضخم على مستوى أوروبا، وكذلك بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الأمريكية غدا الجمعة. وتعرض الدولار لضغوط بعدما أشارت بيانات مثل الوظائف الشاغرة ووظائف القطاع الخاص إلى ضعف هذا الأسبوع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وارتفاع اليورو والإسترليني

استقرار أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار .. وتباين اليورو والإسترليني

وتراجع مؤشر الدولار واحدا بالمئة منذ بداية الأسبوع فيما يعتقد المتداولون أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية ربما توقف. ولا يزال المؤشر مرتفعا أكثر من واحد بالمئة خلال أغسطس.

وصعد الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة فوق 0.60 دولار ثم سجل 0.5953 دولار اليوم الخميس، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6418 دولار. وتضرر كلاهما بشدة بفعل المخاوف من تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني، ويتجهان نحو تسجيل أسوأ انخفاض شهري منذ فبراير، بنسب تزيد على 3.5 %.

وكان أداء الين ضعيفا أيضا هذا الشهر، إذ تراجع 2.6 % مقابل الدولار، فيما يرجح المستثمرون بقاء أسعار الفائدة منخفضة في اليابان ومرتفعة في الولايات المتحدة.

واستقر الين مع قلق المتعاملين من خطر التدخل الرسمي من الدولة، وسجل في أحدث تعاملات 146.07 للدولار.

التضخم التضخم أوروبا اليورو أخبار اليورو أخبار اليورو اليوم أسعار صرف اليورو أسعار صرف اليورو اليوم أعلى سعر شراء اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وارتفاع اليورو والإسترليني

استقرار أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار .. وتباين اليورو والإسترليني

ترشيحاتنا

بعد انخفاض أسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

التضخم يقفز باليورو إلى مستويات هائلة

انتبه.. تناول حبة موز يحميك من مرض شائع

يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة.. هل يتعدد الثواب

أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان : 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعوها وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة | شاهد

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ