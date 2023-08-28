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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار .. وتباين اليورو والإسترليني

صدى البلد

   استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الاثنين   في البنوك المصرية.


ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "يورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية .


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.19 جنيه للشراء و33.35 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.29 جنيه للشراء ، 33.46 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.30 جنيه للشراء ، و33.42 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 17 - 50 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية .


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.68 جنيه للشراء 38.88 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.80 جنيه للشراء و39 جنيها للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.79 جنيه للشراء 38.92 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.09 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.


وعالميا ، تراجع الدولار قليلا عن مستواه في 12 أسبوعًا اليوم ، مع تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية ، وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.106% إلى 104.05، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في 12 أسبوعًا عند 104.44 الذي لامسه يوم الجمعة، وارتفع المؤشر أكثر من 2% في أغسطس متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.


وتراجع الين الياباني 0.03% إلى 146.46 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من تسعة أشهر عند 146.64 الذي لامسه يوم الجمعة، بينما يواصل المتعاملون مراقبة أي مؤشرات على تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملة.


وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني من أدنى مستويين في شهرين اللذين لامساهما يوم الجمعة ، وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0809 دولار، بينما سجل الإسترليني في أحدث التعاملات 1.26 دولار مرتفعًا 0.18% خلال اليوم.


وصعد الدولار الأسترالي 0.42% إلى 0.643 دولار، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.20% ليصل إلى 0.592 دولار في أعقاب خفض الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف، مما ساعد على زيادة الشهية للمخاطرة.

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