علامات في الأظافر تشير إلي الإصابة بأمراض خطيرة.. انتبهوا لها



ظهور خطوط في الأظافر من المشاكل التي قد تواجه العديد من الأشخاص وتؤثر سلباً على شكل الظفر ، وغالباً ما تظهر الخطوط على الأظافر مع التقدّم في السن وتكون غير خطرة، إلّا أنه في بعض الأحيان قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة لذا نرصد في هذا التقرير أسباب خطوط الاظافر حسب موقع Medisite

علامات تشير الي الاصابة بأمراض خطيرة

⁃ تشير الخطوط في الأظافر إلي الإصابة ببعض الأمراض والمشكلات الصحية في الجهاز الهضمي، منها، داء كرون، والداء الزلاقي.

⁃ الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، مثل: الصدفية، والأكزيما.

⁃ الإصابة ببعض أنواع فقر الدم.

⁃ الإصابة بالنزف وهو تجلط دموي أسفل الأظافر.

⁃ الإصابة بمشكلات صحية أخرى، مثل، مرض الأوعية المحيطية، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وإصابة الجلد المبطن للظفر بورم.

⁃ مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوي.

⁃ الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية فقيرة قد تسبب إصابتهم بسوء التغذية.

الأشخاص المصابون بإحدى هذه المشكلات الصحية: أمراض الكلى، وأمراض الكبد.

⁃ سوء التغذية.

⁃ بعض أنواع الأمراض أو الالتهابات البكتيرية أو الفطرية.

⁃ نقص بعض العناصر الغذائية، مثل نقص الزنك.

⁃ بعض أمراض جهاز الدوران، مثل: النوبة القلبية، ومرض الأوعية المحيطية.

⁃ الأمراض التي قد تسبب الإصابة بحمى مرتفعة، مثل: الحمى القرمزية، والحصبة، والنكاف.

⁃ أمراض الكبد.

⁃ مشكلات وأمراض الأيض، مثل: مرض السكري الخارج عن السيطرة.