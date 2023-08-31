لـ الموظفين| الإعارة أبرزها.. 6 أسباب تمنع ترقيتك وفقًا للقانون

يتساءل الملايين من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن إجراءات الترقيات، وكذا الأسباب التى تحول دون حصولهم على هذه الترقية.

ويحدد قانون الخدمة المدنية، أهم هذه الأسباب التى تمنع ترقية الموظفين، والتي جاء أبرزها فيما يلي:

1- فشل الموظف في الحصول على تقدير امتياز.

2 - عدم حصول الموظف على تقدير ودرجة كفء، أو امتياز في العامين السابقين لحركة الترقيات المقررة.

3- إعارة الموظف للعمل في جهة أخرى بالجهاز الإداري للدولة.

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4- عدم استكمال الموظف للمدد البينية اللازمة للترقية قبل 30 يونيو 2023.

5- استمرار عمل الموظف في الجهة المعار إليها، وعدم عودته إلى جهة عمله الأساسية قبل الاعلان عن حركة الترقيات.

6- تعرض الموظف لحكم تأديبي أو جنائي.