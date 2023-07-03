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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ترقيات وحوافز|الحكومة تزف بشرى سارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.. فمن يستحق؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتظر ما يقرب من 500 ألف موظف ترقيات 2023، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

من الذي يستحق ترقيات 2023؟ 

وبالفعل يتم ترقية كل من أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا.

وينص مشروع قرار الترقية على أنه من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى٣٠/٦/٢٠٢٣ مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو الجاري الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفي في ٣٠/٦/٢٠٢٣ أيهما أكبر.

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كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠/٦/٢٠٢٣ حافزا بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهريًا.

ويقو ل مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، إن تلك العلاوات تعد هدايا من الدولة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وسوف تسعد جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة. 

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك العلاوات سوف يمنح العمال استقرار نفسي واجتماعي، مما يجعلهم يؤدون وظايفهم على أكمل وجه،  حيث أن تلك القرارات تؤكد جهود الدولة في إعادة هيكلة العمل الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة. 

وسوف نرصد لكم شروط ترقيات يوليو وفقا لقانون الخدمة المدنية التي جاءت كالتالي: 

  • مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيو 2023، على تكون ان الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
  • ان تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء "امتياز" عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.
  • تكون الترقية الوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
  • تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
  • لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
  • الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية.
  • ترقيات يوليو بالاختيار والأقدمية.
  • الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية.

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كما نرصد لكم الموانع التى تعمل على منع ترقيتك كومظف فى عام 2023، التي جاءت كالتالي: 

1_إذا كان الموظف معارًا.

2_ إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

3_ إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

4_ إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

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