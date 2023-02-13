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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاوات وزيادات .. بشرى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بـ جامعة طنطا

صدى البلد

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديلات المقدمة للائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة طنطا.

أوضح رئيس جامعة طنطا أن التعديلات التي تم الموافقة عليها شملت إضافة علاوة ٢٠٠٩ وكذلك زيادة عدد شهور الميزة من ١٣٢ شهر لتكون ١٤٠ شهرا، مضيفا أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي لكل من بلغ السن القانونية لبلوغ المعاش من المشاركين بالصندوق بدءا من ١ يوليو ٢٠٢٢.
 

وجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل القائم على دراسة التعديلات واجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وعلى رأسهم الدكتور مدثر ابو الخير المستشار المالي للجامعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة والسيدة عزة جلال مدير التوجيه المالي بالصندوق.

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