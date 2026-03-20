قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هنا شيحة تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ شيحه
هنأ شيحه
باسنتي ناجي

هنأت الفنانة هنا شيحة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك ، وشاركت صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري. 

هنا شيحة

وظهرت هنا شيحه في الصورة رفقة أبنائها، معلقة: "كل سنة واحنا طيبين يارب السلام يعم بلادنا". 

ووقعت النجمة هنا شيحة بطولة الفيلم السينمائي الجديد  "حين يكتب الحب"، 

ويشاركها  بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم  من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار ، وجميلة عوض، وشيري عادل وسوسن بدر ونانسي صلاح ، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى ، وحين يكتب الحب تدور أحداثه في إطار رومانسي.

وكشفت الفنانة هنا شيحة عن رؤيتها لشخصيتها فى اخر اعمالها وهو فيلم "شكوى" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن مشاركتها في هذا العمل المختلف تمثّل تجربة فنية مميزة تجمع بين العمق الإنساني والسخرية السوداء، في إطار معالجة اجتماعية معاصرة تمس واقع الجمهور.

وبدأت هنا شيحة حديثها بالتأكيد على طبيعة العمل وروحه الفنية، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلة: "الفيلم هو فيلم كوميديا سوداء، وأنا بجد مبسوطة إني جزء من الفيلم ده".

وانتقلت الفنانة للحديث عن علاقة شخصيتها "زيزي" بباقي الشخصيات داخل الفيلم، مشيرة إلى الاختلافات الجوهرية في طرق التفكير وديناميكية الصراع بينهم، قائلة: "علاقة زيزي بمجدي وسما كانت بالنسبة لي عجباني جداً، لأن زيزي هي الجديدة، وهما القديم اللي مش عايزين يتغيروا، أو هي سما بتحاول تتغير، ومجدي رافض، رافض التغيير، مُصرّ إن هو عنده حق إنه ياخد حقه، بس هو كمان مش مواكب العصر".

وواصلت وصف ملامح شخصية "زيزي" التي تجسّد الطاقة والرغبة في الحركة نحو المستقبل، قائلة: "وزيزي الناحية التانية مواجهة وعايزة تتحرك لقدام، مش هتستنى، عايشة في دلوقتي، وبتأجر بيتها، و'التلاجة يا مجدي بـ 18 ألف، نجيب التلاجة'، فجأة التلاجة في الآخر بقت بـ 100 ألف، يعني نّطت، وهو مُصرّ إنه ما يشتريش التلاجة، مع إنه لو كان عمل كده من الأول خلاص، كان ما عداش بكل ده".

هنأ شيحه ابناء هنا شيحه نجوم الفن

