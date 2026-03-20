لا يتماشى مع الإجراءات القانونية.. كريم السبكي يعلق على سحب سفاح التجمع من السينمات

علق المخرج والمنتج كريم السبكي على قرار سحب فيلم "سفاح التجمع" من دار العرض السينمائي.

وقال السبكي في بيان علي موقع فيسبوك: في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب واضحة أو مبررات حقيقية، تم سحب الفيلم من دور العرض، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الأساس الذي استند إليه هذا القرار.

وأضاف: وفي هذا السياق، نود التأكيد أنه تم عرض الفيلم على الجهات الرقابية المختصة عقب الانتهاء منه، حيث تمت مراجعته بشكل كامل، والتأكد من تنفيذ جميع الملحوظات المطلوبة، وعلى أثر ذلك تم منحه تصريح العرض الرسمي بتصنيف عمري (+16).

وتابع : وعليه، فإن قرار سحب الفيلم لا يتماشى مع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتبعة، خاصة في ظل عدم إثبات أي مخالفات من قبل لجان التفتيش، أو رصد أي مشاهد في نسخة العرض السينمائي تخالف ما تم إقراره رقابيًا.

واستكمل: إن الالتزام بالإجراءات القانونية هو حجر الأساس لكافة الصناعات، وعلى رأسها واحدة من أهم الصناعات المصرية، وهي صناعة السينما. فإذا كان من الممكن تجاهل هذه الإجراءات والإطاحة بمجهود مئات العاملين بها دون سند واضح، فإن ذلك يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه المنظومة من الأساس.