رفع "سفاح التجمع" من "السينمات".. والمؤلف للرقابة: "حلال للخواجة وحرام علينا؟"

علق المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، علي قرار سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض السينمائي.

وقال محمد صلاح العزب علي موقع فيسبوك: الرقابة كـ رقابة عملت مشاهدتين للفيلم بعد الانتهاء منه كاملاً ثم أجازت الفيلم إجازة نهائية".

واضاف: منع فيلم مجاز رقابياً، وسحبه بعد عرضه، أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، وجدير بالدولة أن تنتفض لحماية صناعة من أهم صناعاتها، وجدير بكل المؤمنين بالحريات، وصناع السينما، والغيورين عليها أن يقفوا عنده طويلاً".

واستكمل: بالمناسبة، لو الفكرة الرعب ولا العنف، الفيلم المرفق صورته ده معروض في نفس العيد في نفس السينمات بنفس الرقابة، ومحدش قاله ما تيجي أما أسحبك، برغم إن جرعة العنف فيه قد فيلم سفاح التجمع 22 مرة مثلاً، ولا هو الحلال للخواجة حرام على المصريين ولا إيه؟".