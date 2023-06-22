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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل الإعلان عن ترقيات القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، نقلا عن مصادرها، بأنه تم تأجيل الإعلان عن ترقيات القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وحسب صحيفة “القبس”، قالت المصادر إنه كان من المفترض الإعلان عن المديرين، الذين تمت ترقيتهم أمس، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي، سعد البراك، طلب تأجيل الترقيات.

وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بهدف عرض الآلية، التي على ضوئها تم اختيار المرشحين، وأن هذا الأمر حق أصيل للوزير.

وأشارت إلى أن التروي في الاختيار بالنهاية يصب في مصلحة القطاع النفطي.

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وكانت مؤسسة البترول الكويتية استأنفت إجراءات تسكين الشواغر في العديد من الوظائف الشاغرة في عدد من قطاعات المؤسسة وشركاتها التابعة الشهر الماضي، بعد ان توقفت لفترات طويلة، تطبيقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية بوقف التعيين والنقل والندب بسبب استقالة الحكومة.

مؤسسة البترول الكويتية الكويت وزير النفط الكويتي

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