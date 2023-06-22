الكويت ترحل إخوانيا مصريا | تفاصيل

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن السلطات الأمنية الكويتية رحلت المواطن المصري - التركي السيد السيد عبد الرازق حسن الشويحي، الذي كان قد تم اعتقاله لدى وصوله مطار الكويت.

وأفادت مصادر مطلعة أن الموقوف تم ترحيله إلى تركيا، الجهة التي قدم منها، بعد انتهاء إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة، حيث تم اعتقاله قبل أيام بناء لمذكرة توقيف في حقه استناداً إلى نشرة صادرة من الإنتربول.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الكويتية ألقت القبض على رجل الأعمال المصري السيد السيد عبد الرازق حسن الشويحي، وتم التحقيق معه حيث تم توقيفه بناء على مذكرة من الإنتربول، بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

ويقيم رجل الأعمال الإخواني في اسطنبول بتركيا، وهو مصري يمتلك شركة عقارات ولديه استثمارا عقاريا يسمى التزام، وهو من مواليد يناير عام 1973 من قرية أويش التابعة لمدينة المنصورة شمال القاهرة، وهو من الإخوان المستقرين في تركيا ومتهم بتورطه في قضايا عنف، كما أنه متهم بأنه كان يمول لجان نوعية مسلحة.

وكان رجل الأعمال الإخواني، قد زار الكويت 3 مرات من قبل بجواز سفره التركي، من أجل الاتفاق على بعض المشاريع، وفي المرة الرابعة ألقي القبض عليه، وتم عرضه على النيابة في الكويت.