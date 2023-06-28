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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عقب عيد الأضحى.. الموظفون المستحقون لحركة الترقيات الجديدة 2023

صدى البلد

ينتظر ما يقرب من 500 ألف موظف ترقيات 2023، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر أن يتم ترقية كل من أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

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وسيتم إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية في وقت  لاحقا.

ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى٣٠/٦/٢٠٢٣ مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٣ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفي في ٣٠/٦/٢٠٢٣ أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠/٦/٢٠٢٣ حافزا بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهريًا.

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