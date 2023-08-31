عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: مصر في الجمهورية الجديدة تحرص على بناء الإنسان

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية في مختلف قرى ومدن المحافظة للاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء والتعريف بالقضايا المجتمعية والرد على الشائعات، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلاً عن مديرية الثقافة بالغربية.

txt

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بجامعة طنطا.. 2 سبتمبر


وخلال الاجتماع أشار رحمي إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على بناء الإنسان المصري، مثلما تحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

txt

رفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون|صور


موجهًا الحضور بتنظيم برامج وأنشطة ثقافية وفنية مبادرات تهدف إلى الاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد رحمي خلال الاجتماع أهمية توعية الشباب والنشء والاهتمام بهم، لما لهم من دور كبير في بناء ونهضة الوطن وتنمية وبناء المجتمع.

الجمهورية الجديد التربية والتعليم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشباب والرياضة الشباب والرياض المبادرة الرئاسية حياة كريمة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المبادرة الرئاسية القضايا المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

خطفته وموتته وكانت بتدور معانا.. أسرة طفل قليوب تروى تفاصيل الواقعة| شاهد

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

مفاجأة .. بنك جولدمان ساكس الأمريكي يشتري الشركات الغربية بأموال الحكومة الصينية

ترشيحاتنا

جامعة بنها الأهلية تعلن عن حاجتها للتعاقد مع معيدين وإداريين وفنيين.. تفاصيل

عاش الغنى والفقر.. ناقد فني يكشف تفاصيل مؤلمة من حياة إسماعيل ياسين

عاجل| وكالة فيتش تصنف الصين عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

المرض العنيد.. التهاب المفاصل الصدفي الأعراض والأسباب والعلاج

أفضل 5 أجهزة تابلت لطلبة المدارس والجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ