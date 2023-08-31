محافظ الغربية: مصر في الجمهورية الجديدة تحرص على بناء الإنسان

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية في مختلف قرى ومدن المحافظة للاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء والتعريف بالقضايا المجتمعية والرد على الشائعات، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلاً عن مديرية الثقافة بالغربية.



وخلال الاجتماع أشار رحمي إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على بناء الإنسان المصري، مثلما تحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.



موجهًا الحضور بتنظيم برامج وأنشطة ثقافية وفنية مبادرات تهدف إلى الاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رحمي خلال الاجتماع أهمية توعية الشباب والنشء والاهتمام بهم، لما لهم من دور كبير في بناء ونهضة الوطن وتنمية وبناء المجتمع.