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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بتراجع معنويات المستهلكين في ألمانيا خلال سبتمبر

صدى البلد

أظهر مسح أجراه معهد GFK  أنه من المتوقع تراجع معنويات المستهلكين الألمان في سبتمبر بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.
              
وهبط مؤشر المعهد لثقة المستهلكين إلى -25.5 قبل بداية سبتمبر من قراءة معدلة بشكل طفيف بلغت -24.6 في أغسطس ، وبما يقل عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تبلغ القراءة -24.3.
              
وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى المعهد "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام".
              
وذكر بوركل أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن في معنويات المستهلكين.
              
وأفاد المعهد بأنه نظرا لأن معنويات المستهلكين ستظل عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة على الأرجح، لن يساهم الاستهلاك الشخصي بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئا على آفاق النمو في ألمانيا.
              
وأجرى المعهد المسح في الفترة من الثالث إلى 14 أغسطس  2023.

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