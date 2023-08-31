شوشة يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لشمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها الي محافظة شمال سيناء.

القافلة الطبية

ويشمل برنامج زيارة الوزيرة الي شمال سيناء تفقد القافلة الطبية في مدينة الشيخ زويد وتفقد أعمال التمكين الاقتصادي وتكافل وكرامة ولقاء مع سيدات رفح والشيخ زويد، بجانب لقاء مشايخ القبائل والعواقل بمركزي رفح والشيخ زويد.

وتأتي زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الي محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولين الي المحافظة بعد عودة الحياة الي طبيعتها واستقرار الأمور.

يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل الى جانب ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.