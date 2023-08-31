عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحق أوضح.. تعليق مثير من نبيل الحلفاوي عن أزمة المنتخب والأهلي| تفاصيل

صدى البلد

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

‏وكتب نبيل الحلفاوي: “عن مسألة المنتخب والأهلي.. ‏التشدق بالوطنية واسم مصر سهل. لكن الصعب أن تتجرد من أهوائك وتدعم ما يرفع اسم مصر حقا وصدقا. ‏أن تدعم من يسعى إلى لقب قاري له وبالتالي لبلده. وليس إضعافه بسحب أعمدة دفاعه إلى مباراة رسمية مع المنتخب وقد ضمن تأهله وأخرى ودية. الحق أوضح من تدليس البعض”. 

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية. 

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل. 

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.  

إدارة النادي الأهلي الأهلى الفنان نبيل الحلفاوي نادي الأهلي منتخب مصر الوطني منتخب مصر معسكر منتخب مصر الوطني معسكر سبتمبر معسكر منتخب مصر مباراة السوبر الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

خطفته وموتته ودورت معانا.. أسرة صبي قليوب تروى تفاصيل الواقعة| شاهد

ترشيحاتنا

ردًا على عمليات الضفة| دعوات إسرائيلية لتوجيه ضربة لغزة وتنفيذ اغتيالات

شاهد.. العثور على حقائب مليئة بالنقود في منزل رئيس الجابون

كلوب يناقض نفسه| محمد صلاح ضحية جديدة لمدرب ليفربول.. وكوتينيو وكايسيدو أشهر المظلومين

مدبولي: الأماكن الأثرية المرممة ستدخل ضمن الزيارات السياحية بداية من الغد

مدبولي يفتتح أعمال تطوير معبد بن عزرا بمجمع الأديان

لا لاستخدام القوة|بيان عاجل من المجموعة الاقتصادية «إيكواس» بشأن الأحداث في الجابون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ