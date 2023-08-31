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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة بالمشروع القومي للبطل الأوليمبي ببني سويف

صدى البلد

تحت رعاية  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أجرت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ،اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف مواليد ( 2011/2010 )بنين،ومواليد ( 2009/2008 ) بنات للموسم الرياضي 2024/2023 ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، حيث أوضح  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة،أن الاختبارات تقدم لها  150 مواليد ( 2011/2010 ) بنين ، ومواليد ( 2009/2008 ) بنات.

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 وأجريت بمركز التنيمة الشبابية بشرق النيل  ، وتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة المركزية للأداءالرياضى بالوزارة بقيادة الدكتور محمد الكردى، الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية ،وبحضور الدكتورمحمد جمال عبد المنعم، الدكتور محمد زكريا _مندوبى الإدارة المركزية للاداء الرياضى ، الدكتور عاطف مغاورى شعلان خبير من قبل الاتحاد المصرى للمصارعة، الدكتور سعيد فوزى خلف المدير الفنى للعبة الملاكمة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى،  حسين سيد  نظم ومعلومات الوزارة ، والكابتن إيمان حسين مدير المشروع ،  مسلم عمارة مدير ادارة شباب شرق النيل وأعضاء اللجنة القائمين على إجراء الاختبارات.

 

الإدارة العام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المشروع القومي للموهبة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بوزارة الشباب والرياضة ة الشباب والرياضة عاطف مغاوري عام الشباب لإدارة العامة لشباب والرياضة محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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