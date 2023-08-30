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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات مشاركة بعض المصانع في معرض للمنتجات

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد السيد"بلال حبش" نائب محافظ  بني سويف ،اجتماعاً،لمتابعة مستجدات والإجراءات ، ضمن الاستعدادات الخاصة بمشاركة بعض مصانع في معرض السلع والمتحات بأسعار مخفضة،بالتعاون بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمعارض 

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 ياتي ذلك في ضوء تكليفات محافظ بني سويف  الدكتور محمد هاني غنيم،  حيث  ناقش  نائب المحافظ مع أصحاب المصانع والشركات منطقة كوم أبوراضي الصناعية، الإجراءات والخطوات اللازمة للمشاركة في المعرض،المقرر خلال سبتمبر المقبل،ونوعية المنتجات والسلع التي تشارك بها المصانع والتسهيلات التي سيتم  الاتفاق عليها ،حيث تشمل تلك المنتجات  أجهزة منزلية وأثاث مكتبي ومنزلى  وأجهزة كهربائية  وتصنيع وتجميع مكبرات صوت  وغيرها

حضر الاجتماع :الأستاذة دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسئول المعارض والأسواق بديوان عام المحافظة ، وبعض أصحاب المصانع  بالمنطقة الصناعية

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