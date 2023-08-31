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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة لنشر الثقافة الرقمية بين أصحاب الهمم بـ سيناء

د حاتم سلامه جامعة
د حاتم سلامه جامعة العريش بشمال سيناء

أطلق ملتقى قادرون باختلاف، محافظة شمال سيناء، مبادرة لنشر الثقافة الرقمية بين أصحاب الهمم بسيناء، كي تعينهم  في مختلف مجالات الحياة،والتعامل مع المنصة الاليكترونية في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.

 

تطبيقات أندرويد:

 وقال د. حاتم سلامة  (أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء)، أنه يتم برفع روابط لتطبيقات أندرويد مدفوعة يمكن تحميلها مجانًا لفترة محدودة من متجر جوجل بلاي.

 

وأشار إلى أن هذه التطبيقات تخص الكتابة عبر لوحة المفاتيح والإملاء الصوتي بنفس تنسيقات الحاسوب والقراءة باللغة العربية واللغات الأجنبية ومعالجة ملفات PDF والفيديوهات، والملفات الصوتية ،والتعرف على العملات والألوان والبيئة المحيطة.

 

إلى غير ذلك من التطبيقات التي تعين أصحاب الهمم في مختلف مجالات الحياة، وأضاف سلامة أنه يقوم أيضًا بنشر هذه الروابط على صفحته الشخصية Facebook لتعميم الاستفادة من هذه التطبيقات ، والمساهمة في نشر الثقافة الرقمية على أرض الفيروز في ظل مبادرته "معا نحو الرقمنة".

 

يذكر أن سلامة، له خبرة  في تطوير وتعريب تطبيقات الأندرويد وأنه مُشارك في تطوير تطبيق الكتابة EZ Notes مع المطور الأمريكي ألكسندر مادوني، وهو من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه مُرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنه قد تم اختياره مؤخرًا أمينًا لمتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.

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سيناء مبادرة الثقافة الرقمية الهمم

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