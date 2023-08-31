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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يوجه رسالة لعائلته عبر انستجرام

صدى البلد

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “العائلة جزء كبير من حياتنا ربنا يخليهم ليا ويحفظكم يا اغلى الناس ويرحم بابا يارب”. 

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية. 

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل. 

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.  

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