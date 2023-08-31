ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. الأصفر يصعد عالميا قبل صدور بيانات هامة للفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر واحد، اليوم الخميس، على الرغم من أن الأسعار تشهد بعض الارتباك قبل صدور بيانات التضخم المفضلة للفيدرالي، إذ تتراجع العقود الآجلة بينما ترتفع العقود الفورية للذهب.



وتلقى الذهب مزيدًا من بيانات أمريكية جديدة تحفز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إيقاف ارتفاعات أسعار الفائدة هذا.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1970 دولار للأوقية.



فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.09% إلى 1944 دولار للأوقية.



وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 103.167 نقطة.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تداولات، أمس الأربعاء، لتستمر في تحقيق المكاسب على مدار الأسبوع الجاري، بدعم من تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أغسطس.



وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.9 دولار إلى 1973 دولارًا للأوقية، لتسجل أعلى مستوى لها منذ الرابع من أغسطس الجاري.

على الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو واحد بالمئة، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.



وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز، إن نفقات الاستهلاك الشخصي وأرقام التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة ستقدم مزيدًا من الوضع بشأن أسعار الفائدة الفترة المقبلة.



أظهرت البيانات الصادرة حتى الآن هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، في حين انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في شهر يوليو مع تباطؤ سوق العمل تدريجياً.



وأظهر تقرير "إيه دي بي" للوظائف الأمريكية، إضافة القطاع الخاص 177 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بالإجمالي المعدل لشهر يوليو البالغ 371 ألفًا، في حين كان من المتوقع إضافة 200 ألف وظيفة.



وكشفت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الفيدرالي أمس، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من العام وفق القراءة النهائية المعدلة، بعد أن بلغ معدل النمو في الربع الأول 2%.



وزادت توقعات المستثمرين بشأن توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة في اجتماعاته المقبلة، حيث أشارت أداة متابعة الفائدة الفيدرالي على إنفستنغ السعودية إلى ارتفاع توقعات تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل من 88.5% إلى 91%، بينما ارتفعت توقعات التثبيت في اجتماع نوفمبر من 52% إلى 59%.

وفي الوقت نفسه، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس في الصين التي تعد من أكبر المستهلكين للسبائك.

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر يوم الأربعاء.

واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1232.98 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري أربعة بالمئة.