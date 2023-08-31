مصادر تركية: أردوغان يلتقي بالرئيس الروسي الأثنين المقبل

أفادت مصادر تركية، اليوم الخميس، بإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل الموافق 4 سبتمبر، لمناقشة اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضافت المصادر، لوكالة "رويترز" الإخبارية أن اللقاء سيناقش الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان سيناقشان مقترحاً من موسكو يقدم بديلاً لـ"اتفاق الحبوب"، حين يجتمعان، الأسبوع الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر، لمعالجتها في أنقرة وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجاً.

وانسحبت روسيا، الشهر الماضي، من الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، ومكَّن أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود رغم الحرب.