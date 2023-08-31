«بيت الزكاة» يصرف إعانة فورية لزوجة مريض بالسرطان وأبنائها الأربعة

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ «نورة. م . 41 عامًا» تقيم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة، ولديها 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها مصاب بأورام سرطانية ويحتاج لعلاج مستمر وغالي الثمن.

حضرت «نورة.م» إلى مقر «بيت الزكاة والصدقات» وتقدمت بطلب للحصول على إعانة شهرية ومساعدتها فى نفقات علاج زوجها ومساعدة أبناءها فى المدارس ومساعدتها فى نفقات الحياة المعيشية.

قام أحد الباحثين فى «بيت الزكاة والصدقات»، باستقبالها واستلام الأوراق والتقارير الطبية، وبعد فحص الأوراق والتقارير الطبية من قبل الإدارة، والتأكد من صحة البيانات، وأن زوج نورة يعاني من الإصابة بأورام سرطانية ولا يستطيع القيام بأي عمل في الفترة الحالية.

وتقرر صرف إعانة عاجلة وتقديم أدوات مدرسية للأبناء عبارة عن شنط مدرسية وأحذية ضمن مبادرة «إلى المدرسة» التى تم اطلاقها بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب غير القادرين.