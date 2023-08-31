العدل يستضيف الاجتماع التأسيسي لمنتدي الأحزاب السكندرية

انعقد أمس الاجتماع التأسيسي لمنتدي الأحزاب السكندرية بحضور أمانات سبعة أحزاب فى خطوة هامة لتوحيد جهود العمل الخدمى بالمحافظة واطلاق برامج التدريب والتثقيف السياسي.

وهى أحزاب: ( العدل _ الاتحاد _الجيل الديمقراطي _ مصر القومى _ الاحرار الاشتراكيين _ المحافظين _ الإصلاح والنهضة ) و بحضور أمناء ومسئولي الأحزاب وذلك بمقر حزب العدل بالإسكندرية.



و تم الاتفاق علي بنود الوثيقة التاسيسية و جاء نص البيان الختامى:-



ايمانا بالثوابت الوطنية ومن منطلق مسئوليتنا السياسية تجمعنا من أجل عودة الإسكندرية عروسا للبحر المتوسط كما كانت باعتبارها واحدة من أهم محافظات مصر والعاصمة الثانية .



وسيتم قريبا الاعلان عن موعد التدشين الرسمى للمنتدى وقد رحب أعضاء المجلس الرئاسي للمنتدي بإنضمام أى أحزاب سياسية أخرى الى المنتدي شريطة تخطي الايدولوجيات السياسية المختلفة فالهدف هو حل كل المشاكل والمعوقات التى تواجه المواطن السكندري اثناء مباشرة حياته اليومية والتواصل الدائم مع المسئولين المختصين التنفيذيين لسرعة حل هذه المشاكل و ازالة المعوقات مع وضع بعض الحلول من لجان متخصصة مشكلة من جميع الاحزاب المشاركة بالمنتدى.

وكذلك الوقوف بقوة فى وجه كل مسئول لا يقوم بدوره المنوط به وأنه جارى تشكيل عدة لجان لأهمية التوافق وخلق مساحات مشتركة بين الجميع بالإضافة للاتفاق على أهمية التدريب والتثقيف المشترك لجميع الفئات والمراحل العمرية والعمل على نشر الوعى السياسي والثقافى بين الشعب السكندرى

بالإضافة إلى إنبثاق مجلس استشاري لمحافظة الإسكندرية يتكون من أمناء الاحزاب ومن يرشحونه من أعضاء احزابهم من جميع التخصصات المختلفة لدراسة كل مشاكل المواطنين ويعد ذلك بديلا اطلقته احزاب المنتدي للمجالس المحلية لحين انعقادها وذلك بعد تأهيل كوادر الاحزاب عن طريق دورات سياسية مكثفة .