استخراج 448 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات غير القادرات بالمنيا

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وادماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .

وفى هذا السياق، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك " الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد 151 سيدة بقرية ديروط أم نخله بمركز ملوي، و 297 سيدة بقريتى أشروبة و القيس بمركز بنى مزار وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة .