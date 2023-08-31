النرويج تعلن إغلاق سفارتها في مالي

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إغلاق سفارتها في مالي بحلول نهاية العام بسبب تدهور الوضع الأمني ​​في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ويأتي قرار النرويج بإغلاق سفارتها في باماكو في أعقاب اتفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء مهمة حفظ السلام المستمرة منذ عشر سنوات في مالي، والمعروفة باسم مينوسما، بعد أن طلب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في يوليو من القوة المغادرة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان في إشارة إلى رحيل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي سيكون لذلك عواقب على أمن البعثات الدبلوماسية النرويجية وغيرها من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في مالي.