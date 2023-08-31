5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها في غرب مدينة تورنتو الكندية الكثير من الجدل فقد قامت الشرطة بتحذير السائقين بالقيام بغلق نوافذ سياراتهم وذلك بعد حادث تعرضت له احدى الشاحنات التي تحتوى على صناديق تحمل 5 ملايين نحلة، مما تسبب فى خروجها من الصناديق.





وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، فإن شرطة هالتون الإقليمية أن مربى النحل الذى كان متواجد فى مكان الحادث قد تعرض للدغ عدة مرات لذا حذرت الشرطة السائقين لضرورة غلق نوافذهم وذلك أثناء مرورهم بتلك المنطقة التي حدث بها الحادث ومطالبة المارة بتجنب المرور فيها مما دفع الشرطة بوضع تحذير على مواقع التواصل الاجتماعى لتقديم المساعدة، ووصل ستة منهم إلى المكان ليتم جمع النحل بسلام و نقل الصناديق بعيدا.