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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة سارة زكريا .. فنانون في مأزق مع الجمهور

صدى البلد

تصدرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا محركات بحث جوجل فى الساعات الماضية حيث تعرضت لهجوم حاد من قبل الجمهور، بعد تداول فيديو لها من حفلها الأخير بالساحل الشمالي ظهرت من خلاله وهي توجه للجمهور جملة “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، مما أثار غضب الكثيرين واعتبروا أن الجملة خارجة عن السياق.

ولكن سارة زكريا لم تكن الوحيدة التى وضعت نفسها فى مأزق وسط الجمهور ، فهناك  الكثير من الفنانين الذى أثاروا الجدل وأبرزهم.


أحمد سعد
 

تعرض الفنان أحمد سعد فى الساعات القليلة الماضية للهجوم من قبل متابعيه ، بعد أن أعلنت زوجته السابقة علياء بسيوني عن إنفصالهما بناءً عن رغبة سعد ، ووجهت له رسالة شديدة اللهجة من خلال حسابها على موقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام" ، عبر خاصية الأستوري
قائلة: الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا.


وعلقت الإعلامية بسمة وهبة على هذا الانفصال قائلاً: أنت معروف من زمن لكن لا يصح أن تنكر أن نجوميتك زادت واختلفت بفضل الله عز وجل وزوجتك علياء حيث نظمت لك حياتك المادية وحياتك الشخصية.
وتابعت: علياء بنت أصيلة وتدعمك دائما ووشها حلو عليك، وكل جمهورك عارف كده.

بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

 

فيفى عبده

 

تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم حاد خلال الفترة الماضية ، بعد نشرها لمقطع من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: المغني العجوز محمد عبده بيقول عن شيرين مؤدية مش مطربة.. لو الست دي مؤدية يبقى إنت رقاصة يا عبده ، مما أدى  لتعرضها لانتقادات واسعة من متابعيها ومحبي الفنان محمد عبده. 

 

 

سعد الصغير

يعتبر المطرب الشعبي سعد الصغير من المطربين المتصدرين الترند بشكل متكرر ، حيث كانت أزمته الأخيرة مع طليقته برلنتي عامر وذلك بسبب الشجار الذى تفاقم بينهما وأدى إلى العنف والضرب من قبل سعد ، والسبب هو مطالبة طليقته برلنتي بحقوقها القانونية ، وهو الأمر الذي رفضه سعد ، وأدى إلى التدخل القانوني بينهما ،  ولكن تم إصدار قرار إخلاء سبيلهما بعد تبادل الإتهامات حيث اتهم سعد طليقته بسرقة جواز سفره وتمزيق ملابسه، بينما اتهمته طليقته بالتعدي عليها بالضرب المبرح . 

 

شيرين عبدالوهاب

ومن المواضيع التى أستفزت الجمهور وتحولت من حالة تعاطف فى البداية ثم بركان هجوم ، هى قضية شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ، وهذا بسبب الأزمات المستمرة بينهما ، وبعد أن تم الانفصال الرسمي والطلاق وتبادل القضايا

ظهرت شيرين عبد الوهاب في أكثر من برنامج تلفزيوني لتروي قصة معاناتها مع حسام حبيب وكيف دمر نفسيتها ، واتهامه بشكل واضح في سرقة سيارتها الغالية.


ثم عادت شيرين بعد خروجها من إحدي مصحات الإدمان ، وتصالحت مع حسام وتنازلوا عن جميع القضايا الذى وجهها كل منهما للأخر ، بعد أن صرح شقيقها محمد عبد الوهاب أن تصالح شيرين مع حسام كان بغرض التعاطي سويًا والإستغلال المادي من قبل حسام.

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